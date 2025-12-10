Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren - Geschädigten gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Montag (08.12.2025) im Hessenlauweg gegen einen geparkten Kleinwagen gestoßen. Der Mann war gegen 13.45 Uhr im Hessenlauweg unterwegs und stieß gegen das Heck des mutmaßlich roten Kleinwagens, der am Straßenrand parkte. Der 25-Jährige wartete zunächst an der Unfallstelle und verließ diese anschließend für einen kurzen Moment. Als er zurückkehrte, war das geschädigte Auto bereits weggefahren. Hierbei soll es sich um einen roten Kleinwagen mit Jenaer Kennzeichen handeln (J). Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Besitzer des geschädigten Wagens wird gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

