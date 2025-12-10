PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren - Geschädigten gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Montag (08.12.2025) im Hessenlauweg gegen einen geparkten Kleinwagen gestoßen. Der Mann war gegen 13.45 Uhr im Hessenlauweg unterwegs und stieß gegen das Heck des mutmaßlich roten Kleinwagens, der am Straßenrand parkte. Der 25-Jährige wartete zunächst an der Unfallstelle und verließ diese anschließend für einen kurzen Moment. Als er zurückkehrte, war das geschädigte Auto bereits weggefahren. Hierbei soll es sich um einen roten Kleinwagen mit Jenaer Kennzeichen handeln (J). Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Besitzer des geschädigten Wagens wird gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:51

    POL-S: Autofahrer fährt Polizeibeamten an - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Fords Transit soll am Dienstag (09.12.2025) im Bereich des Österfeldtunnels einen 27-jährigen Polizeibeamten angefahren haben. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs regelten Polizeibeamte gegen 14.10 Uhr den Verkehr, als der 56-Jährige mit seinem Ford mutmaßlich über eine durchgezogene Linie in den Gegenverkehr fuhr und die im Stau stehenden Autos überholte. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:26

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Birkach (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (09.12.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Baienfurter Weg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Räume der Erdgeschosswohnung. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:48

    POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am Sonntagabend (07.12.2025) auf der Kreuzung Kurt-Schuhmacher-Straße/Epplestraße ereignet hat und bei dem ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein 35 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße 1205 und bog an der Kreuzung zur Epplestraße nach links ab. Auf der Kreuzung stieß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren