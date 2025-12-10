Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Großeinsatz anlässlich Fußballspiels: Stuttgarter Polizei beginnt ihre Einsatzmaßnahmen

Stuttgart (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart hat am Mittwoch (10.12.2025) seine Einsatzmaßnahmen anlässlich der Fußballbegegnung VfB Stuttgart - Maccabi Tel Aviv begonnen. Wie die Stuttgarter Polizei bereits am letzten Freitag mitgeteilt hat, (Pressemitteilung vom 05.12.2025; https://t1p.de/3j3py) stellt das Spiel aufgrund der geopolitischen Konfliktlage eine besonders herausragende Einsatzlage dar. Nach wie vor liegen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch keine Anhaltspunkte vor, die die ohnehin hohe abstrakte Gefährdungslage weiter erhöhen würden. Um den Schutz der Veranstaltung und aller Menschen zu gewährleisten, werden im Bereich der Innenstadt als auch am Stadion rund um das Spiel Einsatzkräfte mit besonderer Bewaffnung und Schutzausrüstung sichtbar sein. Aufgrund der Einsatzlage kann es im gesamten Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen kommen, weshalb die Polizei sowohl die Stadionbesucher als auch alle weiteren Verkehrsteilnehmer darum bittet, mehr Zeit auf allen Verkehrswegen im Stadtgebiet einzuplanen. Neben den Maßnahmen zur Verhinderung von Anschlägen liegt der polizeiliche Fokus heute Abend auch auf einer propalästinensischen Versammlung am Rotebühlplatz, bei der die Polizei die Versammlungsfreiheit schützt und im Zweifel auch konsequent gegen mögliche Rechtsverstöße vorgeht. Auf den Social Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Stuttgart informiert die Polizei frühzeitig über besondere Vorkommnisse. Zudem hat die Polizei am Mittwoch und Donnerstag im Bereich der Unteren Königstraße einen Bürgerinformationspunkt (Compass Point) eingerichtet, an dem sie Auskunft über die Einsatzlage gibt. Am Donnerstag wird auch im Stadionumfeld, im Bereich des Fritz-Walter-Wegs, eine solche Ansprechstelle eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell