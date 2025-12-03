Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Diebstahl
Offenburg (ots)
Am Dienstagabend (02.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen algerischen Staatsangehörigen. Der 31-Jährige wies sich dabei mit einer Duldung aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise 11 Tage in Haft.
