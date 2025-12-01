Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Bekannter kann Haftstrafe von 480 Tagen abwenden
Altenheim (ots)
Am Freitagnachmittag (18.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug am Grenzübergang Altenheim. Die 38-jährige Beifahrerin wies sich dabei mit ihrem rumänischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Steuerhinterziehung. Ein Bekannter der Frau, konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen, wodurch sie einer 480-tägigen Haftstrafe entging.
