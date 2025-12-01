PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bekannter kann Haftstrafe von 480 Tagen abwenden

Altenheim (ots)

Am Freitagnachmittag (18.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug am Grenzübergang Altenheim. Die 38-jährige Beifahrerin wies sich dabei mit ihrem rumänischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Steuerhinterziehung. Ein Bekannter der Frau, konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen, wodurch sie einer 480-tägigen Haftstrafe entging.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

