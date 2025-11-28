Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 39-Jähriger entgeht Haftstrafe
Kehl (ots)
Am Donnerstagnachmittag (27.11.) wurde ein polnischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Da der 39-Jährige die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, wurde er nicht inhaftiert.
