BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Kehl

Offenburg (ots) - Am 22. November war ein rumänischer Staatsangehöriger mit einem Regionalzug von Karlsruhe nach Offenburg unterwegs und hatte nicht das erforderliche Zugticket. Weil sich der 39-Jährige gegenüber dem Zugpersonal aggressiv verhielt, wurde beim Halt des Zuges im Bahnhof Offenburg eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich unkooperativ und widersetzte sich ...

