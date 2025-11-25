Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Kehl
Kehl (ots)
Am Montagabend (24.11.) kontrollierte die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Kehl. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Diebstahls festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 20-tägige Haftstrafe.
