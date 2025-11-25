PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Kehl

Kehl (ots)

Am Montagabend (24.11.) kontrollierte die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Kehl. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Diebstahls festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 20-tägige Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

