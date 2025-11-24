PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 39-Jähriger erhält mehrere Anzeigen

Offenburg (ots)

Am 22. November war ein rumänischer Staatsangehöriger mit einem Regionalzug von Karlsruhe nach Offenburg unterwegs und hatte nicht das erforderliche Zugticket. Weil sich der 39-Jährige gegenüber dem Zugpersonal aggressiv verhielt, wurde beim Halt des Zuges im Bahnhof Offenburg eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich unkooperativ und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, als er zur Dienststelle verbracht werden sollte. Mehrfach versuchte der alkoholisierte Mann die Beamten zu schlagen, was aber verhindert werden konnte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen, erhielt Anzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Darüber hinaus wurde ein Platzverweis für den Bahnhof Offenburg ausgesprochen.

Nur gut zwei Stunden später wurde der 39-Jährige durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der DB erneut im Bahnhof Offenburg angetroffen, und er weigerte sich, die Bahnhofshalle zu verlassen. Unter erheblichem Widerstand und mit Einsatz eines Diensthundes gelang es der Streife der Bundespolizei, den Mann aus der Bahnhofshalle zu verbringen und in Unterbindungsgewahrsam zu nehmen.

Am frühen Morgen des 23. November durfte er die Dienststelle wieder verlassen und erhielt erneut eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

