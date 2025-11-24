PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 29-Jähriger wollte sich der Kontrolle entziehen

Kehl (ots)

Am 21. November wollte sich ein 29-Jähriger im Bahnhof Kehl durch das unbefugte Überschreiten der Gleise einer Kontrolle der Bundespolizei entziehen. Die Beamten konnten den ukrainischen Staatsangehörigen stellen, und bei der Überprüfung des Kennzeichens des von dem 29-Jährigen mitgeführten E-Rollers wurde festgestellt, dass am Kennzeichen manipuliert wurde. Mit einen Stift wurden Teile dieses unkenntlich gemacht. Den 29-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie wegen des unerlaubten Aufenthalts in den Gleisen. Die manipulierten Kennzeichen wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

