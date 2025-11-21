Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Iffezheim

Iffezheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21.11.) wurde ein marokkanischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Iffezheim im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Da der 29-Jährige die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 29-tägigen Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell