Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 21. November bei der Kontrolle eines internationalen Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke einen portugiesischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 33-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 60-tägige Haftstrafe abwenden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell