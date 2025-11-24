PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 21. November bei der Kontrolle eines internationalen Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke einen portugiesischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 33-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 60-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

