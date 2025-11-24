Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Führerschein sicher

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 22. November an der Kehler Europabrücke einen angolanischen Staatsangehörigen kontrolliert. Der 36-Jährige konnte hierbei seinen angolanischen Reisepass vorzeigen und war lediglich im Besitz eines zeitlich abgelaufenen portugiesischen Schengenvisums. Im Rahmen der polizeilichen Bearbeitung wurde in seinem Gepäck ein falscher angolanischer Führerschein aufgefunden und sichergestellt. Ihm wurde daraufhin die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus erhält er eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

