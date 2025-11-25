Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 24-Jähriger mit achtjährigen Einreiseverbot und Haftbefehl festgenommen

Kehl (ots)

Am 24.11. wurde ein algerischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 24-Jährige war zuvor von Frankreich nach Deutschland gereist. Den Beamten konnte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Eine Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab, dass ein Haftbefehl wegen Diebstahls gegen ihn vorlag. Außerdem wurde eine geringe Menge Amphetamin bei ihm gefunden. Zudem besteht gegen den Mann ein achtjähriges Einreiseverbot. Er wurde in eine JVA eingeliefert und verbüßt dort eine 60-tägige Haftstrafe. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise trotz bestehenden Einreiseverbots und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell