Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Untersuchungshaft wegen Raubes

Baden-Baden (ots)

Am 26. November 2025 wurde ein deutscher Staatsangehöriger am Bahnhof Baden-Baden festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte die Bundespolizei einen Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes fest. In seiner Jackentasche wurde außerdem ein Einhandmesser aufgefunden. Der 28-Jährige wurde am 27. November 2025 dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt, das den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Einhandmesser wurde sichergestellt.

