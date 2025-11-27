Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen in Kehl: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurden am 26. November 2025 zwei französische Staatsangehörige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen.

Gegen den 53-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen vor.

Gegen den 34-Jährigen lag ebenfalls ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vor. Das Strafmaß wurde hier auf eine elftägige Ersatzfreiheitsstrafe festgelegt.

Da beide Männer die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnten, wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell