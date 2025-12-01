Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Ausweis unterwegs

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 30. November nach dessen Einreise aus Frankreich einen malischen Staatsangehörigen. Hierbei konnte der 41-Jährige an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl lediglich einen malischen Reisepass vorzeigen und war nicht im Besitz eines für die Einreise erforderlichen Visums oder eines Aufenthaltstitels. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde in seinem Gepäck ein falscher spanischer Personalausweis aufgefunden und sichergestellt. Dem 41-Jährigen wurde daraufhin die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus erhält er Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise und wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

