PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchte Straftäterin in Kehl festgenommen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 29. November bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl eine bulgarische Staatsangehörige festgenommen. Die 26-Jährige wurde von den österreichischen Behörden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Gesuchte befindet sich nach richterlicher Vorführung in Auslieferungshaft, wo sie im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf ihre Auslieferung nach Österreich wartet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:33

    BPOLI-OG: Bekannter kann Haftstrafe von 480 Tagen abwenden

    Altenheim (ots) - Am Freitagnachmittag (18.11.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug am Grenzübergang Altenheim. Die 38-jährige Beifahrerin wies sich dabei mit ihrem rumänischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Steuerhinterziehung. Ein Bekannter der Frau, konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen, wodurch sie einer ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:26

    BPOLI-OG: Missbrauch von Ausweispapieren

    Kehl (ots) - Am Freitagnachmittag (18.11.25) wurde ein srilankischer Staatsangehöriger in einem Fernbus an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 46-Jährige wies sich mit einem Foto eines malaysischen Reisepasses aus. Bei der Überprüfung des Bildes stellte sich heraus, dass es sich auf dem Dokument um eine andere Person handelte. Es besteht der Verdacht des Missbrauchs von Ausweispapieren ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:33

    BPOLI-OG: 39-Jähriger entgeht Haftstrafe

    Kehl (ots) - Am Donnerstagnachmittag (27.11.) wurde ein polnischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Da der 39-Jährige die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, wurde er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren