Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: International gesuchte Straftäterin in Kehl festgenommen
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 29. November bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl eine bulgarische Staatsangehörige festgenommen. Die 26-Jährige wurde von den österreichischen Behörden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Gesuchte befindet sich nach richterlicher Vorführung in Auslieferungshaft, wo sie im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf ihre Auslieferung nach Österreich wartet.
