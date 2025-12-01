BPOLI-OG: International gesuchte Straftäterin in Kehl festgenommen

Kehl (ots) - Am Freitagnachmittag (18.11.25) wurde ein srilankischer Staatsangehöriger in einem Fernbus an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 46-Jährige wies sich mit einem Foto eines malaysischen Reisepasses aus. Bei der Überprüfung des Bildes stellte sich heraus, dass es sich auf dem Dokument um eine andere Person handelte. Es besteht der Verdacht des Missbrauchs von Ausweispapieren ...

