Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und verstorben

Stuttgart- Süd (ots)

Ein 83 Jahre alter Mann ist am 21.11.2025 in der Straße Alte Weinsteige von der Fahrbahn abgekommen und am Montag (08.12.2025) seinen Verletzungen erlegen. (Siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 22.11.2025 unter https://t1p.de/pznya). Der Mann fuhr am 21.11.2025 in der Straße Alte Weinsteige und kam auf Höhe der Hausnummer 40 aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er gegen einen Ampelmast und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, in dem er am Montag (08.12.2025) seinen Verletzungen erlag.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

