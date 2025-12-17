POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugeigentümer und Zeuge stoppen Unfallflüchtigen

Polizeipräsidium Mannheim

Am Dienstag gegen 13:50 Uhr konnten ein 54-Jähriger sowie ein weiterer Zeuge beobachten, wie ein 57-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine samt Sattelauflieger beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt im Suezkanalweg den geparkten VW des 54-Jährigen sowie einen Poller rammte und anschließend davonfuhr. Die beiden Männer machten auf den Unfall aufmerksam und konnten den Lkw-Fahrer wenige hundert Meter weiter stoppen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen sowie an dem Poller wird auf insgesamt knapp 9.000 Euro geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt.

