Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl bei Grenzkontrolle vollstreckt

Scheibenhardt/Bienwald (ots)

Am Samstagmittag, den 13. Dezember 2025 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/B9 ein Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen kontrolliert. Der Fahrzeugführer gab zunächst an, sich auf dem Weg von Frankreich nach Karlsruhe zu befinden. Er wies sich gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Die anschließende Überprüfung ergab, dass gegen den 30-jährigen Rumänen ein offener Haftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Der Haftbefehl sah eine Freiheitsstrafe von 140 Tagen oder alternativ die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 7000 Euro vor. Da der Mann die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und in die JVA Frankenthal eingeliefert. Das mitgeführte Fahrzeug wurde sichergestellt und im Anschluss an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

