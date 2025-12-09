Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Reisender bedroht Zugpersonal

Ingelheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:30 Uhr kam es in einem Zug von Bingen nach Ingelheim zu einem Zwischenfall. Ein 66-jähriger Deutscher verhielt sich während der Fahrt lautstark und aggressiv. Die Zugbegleiterin forderte den Mann auf sich zu beruhigen. Dem kam der 66-Jährige nicht nach. Am Halt in Ingelheim wurde er durch die Triebfahrzeugführerin sowie Zugbegleiterin aufgefordert den Zug zu verlassen. Auch dieser Aufforderung kam er nicht nach und bedrohte die Triebfahrzeugführerin. Die Frau verständigte daraufhin die Bundespolizei. Trotz des Eintreffens der Beamten zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv. Die Polizisten begleiteten den Mann aus dem Zug. Gegen den Mann bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Beleidigung sowie des Amtsgerichts Mannheim wegen exhibitionistischer Handlungen. Der 66-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell