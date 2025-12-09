PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Reisender bedroht Zugpersonal

Ingelheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:30 Uhr kam es in einem Zug von Bingen nach Ingelheim zu einem Zwischenfall. Ein 66-jähriger Deutscher verhielt sich während der Fahrt lautstark und aggressiv. Die Zugbegleiterin forderte den Mann auf sich zu beruhigen. Dem kam der 66-Jährige nicht nach. Am Halt in Ingelheim wurde er durch die Triebfahrzeugführerin sowie Zugbegleiterin aufgefordert den Zug zu verlassen. Auch dieser Aufforderung kam er nicht nach und bedrohte die Triebfahrzeugführerin. Die Frau verständigte daraufhin die Bundespolizei. Trotz des Eintreffens der Beamten zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv. Die Polizisten begleiteten den Mann aus dem Zug. Gegen den Mann bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Beleidigung sowie des Amtsgerichts Mannheim wegen exhibitionistischer Handlungen. Der 66-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:13

    BPOL-KL: Mann bedroht Mitreisenden im Zug

    Ludwigshafen am Rhein (ots) - Am Montagabend, den 8. Dezember 2025 gegen 19:25 Uhr bedrohte ein Mann einen Reisenden in der S3 auf der Bahnstrecke zwischen Speyer und Ludwigshafen. Der bedrohte Reisende verständigte die Polizei, welche die am Sachverhalt beteiligten Personen sowie einige Zeugen am Hauptbahnhof Ludwigshafen feststellte. Nach Angaben des Geschädigten, einem 29-jährigen Deutschen, habe dieser eine an dem ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:16

    BPOL-KL: Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Kaiserslautern

    Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern Am Samstagabend, den 6. Dezember 2025 wurde um 20:00 Uhr die Bundespolizei über eine Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Kaiserslautern zwischen mehreren Personen informiert. Eine Streife erreichte daraufhin umgehend den Einsatzort und ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:49

    BPOL-KL: Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Rettungseinsatz angegriffen

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Sonntagabend, den 7. Dezember 2025 um ca. 20:40 Uhr, wurde die Bundespolizei über einen Unfall am Bahnsteig im Bahnhof Neustadt an der Weinstraße informiert. Vor Ort ergab sich der Streife folgender Sachverhalt: Ein 73-jähriger Deutscher stolperte beim Verlassen der S 2, fiel zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren