Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Rettungseinsatz angegriffen

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Sonntagabend, den 7. Dezember 2025 um ca. 20:40 Uhr, wurde die Bundespolizei über einen Unfall am Bahnsteig im Bahnhof Neustadt an der Weinstraße informiert.

Vor Ort ergab sich der Streife folgender Sachverhalt: Ein 73-jähriger Deutscher stolperte beim Verlassen der S 2, fiel zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Dies führte zu einem Rettungseinsatz, bei dem auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt beteiligt waren. Während des Einsatzes behinderte ein 32-jähriger Deutscher die Rettungskräfte, bespuckte einen der Feuerwehrmänner und beleidigte diesen massiv. Eine weitere Einsatzkraft der Feuerwehr bedrohte der Mann mit Schlägen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest des Mannes ergab 1,45 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß belassen.

Der 73-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende der Feuerwehr, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Der Vorfall könnte durch unbeteiligte Reisende vor Ort beobachtet worden sein. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell