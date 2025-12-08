Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
BPOL-KL: Jugendlicher mit fünf Haftbefehlen im Hauptbahnhof Mainz festgenommen
Mainz (ots)
Am Freitag, den 5. Dezember 2025 kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Mainz einen 19-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn fünf Haftbefehle des Amtsgerichts Göppingen vorlagen. Die Haftbefehle betrafen jeweils eine Woche Arrest wegen Verstößen gegen das Schulgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in die Jugendarrestanstalt nach Worms gebracht.
