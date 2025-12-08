PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendlicher mit fünf Haftbefehlen im Hauptbahnhof Mainz festgenommen

Mainz (ots)

Am Freitag, den 5. Dezember 2025 kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Mainz einen 19-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn fünf Haftbefehle des Amtsgerichts Göppingen vorlagen. Die Haftbefehle betrafen jeweils eine Woche Arrest wegen Verstößen gegen das Schulgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in die Jugendarrestanstalt nach Worms gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

