Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung am Haltepunkt in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Am Montagmorgen, den 1. Dezember 2025 zwischen 1:00 Uhr und 8:00 Uhr, kam es am Haltepunkt in der Alten Römerstraße in Rheinzabern zu mehreren mutwilligen Sachbeschädigungen. Im genannten Zeitraum wurden sieben Scheiben des Wetterschutzhauses auf Bahnsteig 1 sowie elf Scheiben des Wetterschutzhauses auf Bahnsteig 2 zerstört. Weiterhin wurde der Bildschirm des sich dort befindlichen Fahrkartenautomaten beschädigt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

