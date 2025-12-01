PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Widerstand und Beleidigung - Bundespolizei nimmt Randalierer im Gleisbereich in Gewahrsam

Mainz (ots)

Am Sonntagmorgen, den 30. November 2025 gegen 2:30 Uhr kam es im Gleisüberbau des Hauptbahnhofes in Mainz zu einem Polizeieinsatz. Verängstigte Passanten hatten eine Streife der Bundespolizei auf einen Mann aufmerksam gemacht, der gegen mehrere Glasscheiben schlug und Reisende belästigte. Als die Beamten den Mann ansprachen, reagierte er sofort aggressiv. Er warf seine mitgeführten Gegenstände weg, ballte die Fäuste und schrie den Einsatzkräften Beleidigungen entgegen. Auf die deutliche Androhung des Einsatzes von Pfefferspray hin, signalisierte der Mann noch aggressiver seine Absicht, sich mit den Beamten zu prügeln. Diese brachten ihn mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden. Während der anschließenden Fesselung leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er wurde zum Bundespolizeirevier Mainz verbracht. Dort wurden seine mündlich angegebenen Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem abgeglichen, womit diese bestätigt werden konnten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Der Mann war nicht alkoholisiert. Während der Durchsuchung stellten die Beamten Blutanhaftungen an der Hose des Mannes fest. Daraufhin wurden weiterführende Recherchen eingeleitet. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits einen Tag zuvor, am 29. November 2025, in Köln in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war und dort auf zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit eingeschlagen hatte. Der aggressive Mann wurde im Anschluss an die Maßnahmen der Landespolizei zur weiteren Prüfung übergeben, um eine mögliche Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung aufgrund von Fremd- und Eigengefährdung zu veranlassen. Gegen den 20-jährigen Deutschen wurden Ermittlungsverfahren aufgrund Widerstands gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
