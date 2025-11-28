PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOL-KL: Gesuchter Mann muss lange Restfreiheitsstrafe absitzen

Pirmasens (ots)

Am 28. November 2025 wurde gegen 1:30 Uhr im Bereich der Teichstraße in Pirmasens ein Mann von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien des Mannes im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der 33-jährige Deutsche war wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Festnahme ausgeschrieben. Die verbleibende Restfreiheitsstrafe, die der Mann noch zu verbüßen hat, beträgt 541 Tage. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die festgenommene Person zur Justizvollzugsanstalt Zweibrücken verbracht.

