POL-EU: Ermittlungen nach Sturz einer Frau ins Bachbett der Olef abgeschlossen

Mechernich-Firmenich (ots) - In der Nacht zum 24. Juli hebelten Unbekannte gegen 2 Uhr eine Tür zum Bistro in der Eifel-Therme in der Straße An der Zikkurat in Mechernich-Firmenich auf. Hierbei wurde ein Alarm ausgelöst. Ein Zeuge bemerkte zunächst den Alarm und anschließend eine unbekannte Person. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei. Die Unbekannten flüchteten von der Örtlichkeit. Ein Unbekannter konnte ...

