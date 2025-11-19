Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
BPOL-KL: Bundespolizei rettet Frau vor dem Erfrieren
Schweighofen (ots)
Am 19. November 2025 um 03:30 Uhr fand eine Streife der Bundespolizei bei Minusgraden eine schlafende Frau am Haltepunkt Schweighofen vor. Die 38-jährige Deutsche wies deutliche Anzeichen von Unterkühlung auf. Für die weitere medizinische Betreuung der Frau riefen die Polizisten einen Rettungswagen. Bis zu dessen Eintreffen konnte sich die 38-Jährige im Dienstwagen aufwärmen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell