Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrzeug fährt sich im Gleisbereich fest

  • Bild-Infos
  • Download

Kirn (ots)

Am 18. November 2025 um 00:20 Uhr erreichte die Bundespolizei die Information, dass sich ein Fahrzeug im Gleisbereich am Bahnübergang Kirn festgefahren hat. Die 66-jährige deutsche Fahrerin des PKW gab der Polizei gegenüber an, sie habe den Straßenverlauf nicht erkannt und sei daher aus Versehen zwischen die beiden Schienenstränge in den Gleisbereich gefahren. Die Frau stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab 0,0 Promille. An den Bahnanlagen wurden keine Schäden festgestellt. Das Fahrzeug sprang nicht mehr an, mutmaßlich war die Batterie leer, weshalb die Polizisten das Fahrzeug aus dem Gleisbereich in eine Parklücke schoben. Insgesamt war die Strecke von 00:24 Uhr bis 01:17 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Das könnte Sie auch interessieren