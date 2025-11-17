Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf nach Unfall am Bahnübergang in Jockgrim

Jockgrim (ots)

Nachdem am Morgen des 17. November 2025 gegen 5:15 Uhr ein Fahrradfahrer am Bahnübergang in Jockgrim trotz geschlossener Schranke und Warnsignalen von einer Lok erfasst und schwer verletzt wurde, bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall oder das Verhalten des Fahrradfahrers vor dem Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

