BPOL-KL: Mann entwendet eine Vielzahl Schmuck und Parfum aus einer Drogerie

Mainz (ots)

Am 17. November 2025 um 21:25 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Mainz die Bundespolizei über einen Diebstahl. Anhand der Videoauswertung wurde der mutmaßliche Täter gesichtet und konnte anschließend durch die Polizisten in der S 8 auf Gleis 1 festgestellt und mit zur Dienststelle gebracht werden. Es handelte sich um einen 38-jährigen Deutschen, der die gestohlenen Waren bei sich hatte. Insgesamt hatte der Mann 20 Parfüms, 26 Teile Schmuck, ein Body Spray und drei Make-Up Pinsel aus dem Drogeriemarkt entwendet, um diese nach eigenen Angaben weiter zu verkaufen. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Das Stehlgut wurde sichergestellt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

