PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann entwendet eine Vielzahl Schmuck und Parfum aus einer Drogerie

BPOL-KL: Mann entwendet eine Vielzahl Schmuck und Parfum aus einer Drogerie
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Am 17. November 2025 um 21:25 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Mainz die Bundespolizei über einen Diebstahl. Anhand der Videoauswertung wurde der mutmaßliche Täter gesichtet und konnte anschließend durch die Polizisten in der S 8 auf Gleis 1 festgestellt und mit zur Dienststelle gebracht werden. Es handelte sich um einen 38-jährigen Deutschen, der die gestohlenen Waren bei sich hatte. Insgesamt hatte der Mann 20 Parfüms, 26 Teile Schmuck, ein Body Spray und drei Make-Up Pinsel aus dem Drogeriemarkt entwendet, um diese nach eigenen Angaben weiter zu verkaufen. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Das Stehlgut wurde sichergestellt und der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 15:17

    BPOL-KL: Zeugenaufruf nach Unfall am Bahnübergang in Jockgrim

    Jockgrim (ots) - Nachdem am Morgen des 17. November 2025 gegen 5:15 Uhr ein Fahrradfahrer am Bahnübergang in Jockgrim trotz geschlossener Schranke und Warnsignalen von einer Lok erfasst und schwer verletzt wurde, bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall oder das Verhalten des Fahrradfahrers vor dem Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:09

    BPOL-KL: Mann mit zwei Haftbefehlen am Bahnhof Bad Kreuznach festgestellt

    Bad Kreuznach (ots) - Am 16. November 2025 um 01:15 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei einen 43-jährigen Mann im Bahnhof Bad Kreuznach auf Bahnsteig 4 fest. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den nigerianischen Staatsangehörigen zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung des Amtsgerichts Bad Kreuznach vorlagen. Da der 43-Jährige die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren