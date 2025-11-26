Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Betrunkener pöbelt Passanten am Bahnhof an und leistet Widerstand

Germersheim (ots)

Am Dienstagabend, den 25. November 2025 kam es am Bahnhof Germersheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein stark alkoholisierter Mann Reisende belästigt und durch sein Verhalten aufgefallen war.

Eine Streife der Bundespolizei Kandel begab sich umgehend zum Einsatzort. Vor Ort konnte ein 19-jähriger somalischer Staatsangehöriger angetroffen werden.

Nachdem ihm ein Platzverweis ausgesprochen worden war, verweigerte er dessen Befolgung. Die Bundespolizisten begleiteten ihn daraufhin aus dem Bahnhofsbereich. Eine Reinigungskraft der DB AG meldete später, dass sich der Mann nun in einem abgestellten Zug aufhalte. Die Bundespolizeistreife geleitete den 19-Jährigen aus dem Zug.

Während der polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der Mann heftig. Dabei versuchte er immer wieder sich loszureißen, stemmte sich entgegen der Laufrichtung und musste schließlich mit einfacher körperlicher Gewalt zum Streifenwagen geführt werden. Dabei griff er nach dem Taser eines Beamten. Die Polizisten brachten ihn daraufhin zu Boden und legten ihm Handfesseln an.

Der in Gewahrsam genommene Mann wurde zur Dienststelle in Kandel gebracht. Während des Transportes zum Bundespolizeirevier spuckte der Somalier einem Beamten ins Gesicht. Ebenso kam es zu Beleidigungen und Bedrohungen gegen die eingesetzten Kräfte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille.

Die beiden eingesetzten Beamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Gegen den somalischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell