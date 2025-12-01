PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei nimmt gesuchte Person in Mainz fest

Mainz (ots)

Am 29. November 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof in Mainz.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystems stellte sich heraus, dass gegen den 40-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Körperverletzung sowie eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Mainz aufgrund eines unerlaubten Aufenthalts vorlagen.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht.

Dem Festgenommen war es nicht möglich die Geldstrafe von 1500 Euro zu zahlen, weshalb er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht wurde.

Ebenso konnte der Amerikaner zu seinem Aufenthalt in Deutschland keine Aufenthaltspapiere vorzeigen. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 12:36

    BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und deckt weitere Straftat auf

    Kaiserslautern (ots) - Am Freitagmorgen, den 28. November 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine Frau am Hauptbahnhof Kaiserslautern. Bei der Überprüfung ihrer Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen die 29-jährige Deutsche zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Körperverletzung und Diebstahl ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:27

    BPOL-KL: Gesuchter Mann muss lange Restfreiheitsstrafe absitzen

    Pirmasens (ots) - Am 28. November 2025 wurde gegen 1:30 Uhr im Bereich der Teichstraße in Pirmasens ein Mann von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien des Mannes im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der 33-jährige Deutsche war wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Festnahme ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:41

    BPOL-KL: Betrunkener pöbelt Passanten am Bahnhof an und leistet Widerstand

    Germersheim (ots) - Am Dienstagabend, den 25. November 2025 kam es am Bahnhof Germersheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein stark alkoholisierter Mann Reisende belästigt und durch sein Verhalten aufgefallen war. Eine Streife der Bundespolizei Kandel begab sich umgehend zum Einsatzort. Vor Ort konnte ein 19-jähriger somalischer Staatsangehöriger angetroffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren