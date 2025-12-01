Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei nimmt gesuchte Person in Mainz fest

Mainz (ots)

Am 29. November 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof in Mainz.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystems stellte sich heraus, dass gegen den 40-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Körperverletzung sowie eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung, ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Mainz aufgrund eines unerlaubten Aufenthalts vorlagen.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht.

Dem Festgenommen war es nicht möglich die Geldstrafe von 1500 Euro zu zahlen, weshalb er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht wurde.

Ebenso konnte der Amerikaner zu seinem Aufenthalt in Deutschland keine Aufenthaltspapiere vorzeigen. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

