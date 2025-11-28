Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und deckt weitere Straftat auf

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen, den 28. November 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine Frau am Hauptbahnhof Kaiserslautern.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen die 29-jährige Deutsche zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Körperverletzung und Diebstahl vorlagen.

Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Kaiserslautern gebracht.

Auf der Dienststelle wurde die 29-Jährige durchsucht. Dabei wurde festgestellt, dass sie vermutlich eine gestohlene Trainingshose trug, da sich an dieser noch ein Diebstahlschutz befand. Aufgrund ihrer Aussage wurde gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

Zur Vollstreckung ihrer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wegen Körperverletzung wurde die 29-Jährige in die JVA Zweibrücken gebracht. Der Haftbefehl wegen Diebstahls wurde hingegen nach einer Zahlung von 300EUR aufgehoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell