Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann uriniert auf Schlafenden im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am frühen Morgen des 3. Dezember 2025 meldete sich ein 30-jähriger Mann im Bundespolizeirevier Mainz und gab an, dass während des Schlafens unter einer Sitzbank ein Mann auf ihn uriniert habe. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte den geschilderten Vorfall und der Tatverdächtige konnte so eindeutig identifiziert werden. Eine Streife stellte den 37-jährigen Deutschen kurz an der Rolltreppe des Bahnhofs fest. Bei der Kontrolle seiner Personalien wurde bekannt, dass er zudem von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen Körperverletzung sowie vom Amtsgericht Rüsselsheim wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gesucht wird. Der 37-Jährige bestritt die Vorwürfe trotz vorliegenden Videomaterials vehement. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

