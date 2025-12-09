PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bedroht Mitreisenden im Zug

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Montagabend, den 8. Dezember 2025 gegen 19:25 Uhr bedrohte ein Mann einen Reisenden in der S3 auf der Bahnstrecke zwischen Speyer und Ludwigshafen. Der bedrohte Reisende verständigte die Polizei, welche die am Sachverhalt beteiligten Personen sowie einige Zeugen am Hauptbahnhof Ludwigshafen feststellte. Nach Angaben des Geschädigten, einem 29-jährigen Deutschen, habe dieser eine an dem Sachverhalt unbeteiligte Reisende gebeten ihre Musik leiser zu stellen, worauf der Beschuldigte reagierte. Der 25-jährige Somalier äußerte dem 29-Jährigen gegenüber diesen abstechen zu wollen und untermalte seine Äußerung mit einer Geste, indem er mit der Hand über den Hals fuhr. Als der Geschädigte die Polizei informierte, was der 25-Jährige registrierte, beleidigte er den Mann zudem als Rassisten. Die Tat wurde durch mehrere Zeugen beobachtet und wahrgenommen. Nach der Feststellung der Personalien durch die Polizei konnten alle Personen ihren Weg fortsetzen. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an die Bundespolizei übergeben. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpold.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:16

    BPOL-KL: Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Kaiserslautern

    Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern Am Samstagabend, den 6. Dezember 2025 wurde um 20:00 Uhr die Bundespolizei über eine Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Kaiserslautern zwischen mehreren Personen informiert. Eine Streife erreichte daraufhin umgehend den Einsatzort und ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:49

    BPOL-KL: Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Rettungseinsatz angegriffen

    Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Sonntagabend, den 7. Dezember 2025 um ca. 20:40 Uhr, wurde die Bundespolizei über einen Unfall am Bahnsteig im Bahnhof Neustadt an der Weinstraße informiert. Vor Ort ergab sich der Streife folgender Sachverhalt: Ein 73-jähriger Deutscher stolperte beim Verlassen der S 2, fiel zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:02

    BPOL-KL: Jugendlicher mit fünf Haftbefehlen im Hauptbahnhof Mainz festgenommen

    Mainz (ots) - Am Freitag, den 5. Dezember 2025 kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Mainz einen 19-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn fünf Haftbefehle des Amtsgerichts Göppingen vorlagen. Die Haftbefehle betrafen jeweils eine Woche Arrest wegen Verstößen gegen das Schulgesetz. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren