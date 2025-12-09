Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann bedroht Mitreisenden im Zug

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Montagabend, den 8. Dezember 2025 gegen 19:25 Uhr bedrohte ein Mann einen Reisenden in der S3 auf der Bahnstrecke zwischen Speyer und Ludwigshafen. Der bedrohte Reisende verständigte die Polizei, welche die am Sachverhalt beteiligten Personen sowie einige Zeugen am Hauptbahnhof Ludwigshafen feststellte. Nach Angaben des Geschädigten, einem 29-jährigen Deutschen, habe dieser eine an dem Sachverhalt unbeteiligte Reisende gebeten ihre Musik leiser zu stellen, worauf der Beschuldigte reagierte. Der 25-jährige Somalier äußerte dem 29-Jährigen gegenüber diesen abstechen zu wollen und untermalte seine Äußerung mit einer Geste, indem er mit der Hand über den Hals fuhr. Als der Geschädigte die Polizei informierte, was der 25-Jährige registrierte, beleidigte er den Mann zudem als Rassisten. Die Tat wurde durch mehrere Zeugen beobachtet und wahrgenommen. Nach der Feststellung der Personalien durch die Polizei konnten alle Personen ihren Weg fortsetzen. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an die Bundespolizei übergeben. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

