Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf - Einkaufswagen im Gleisbereich

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Montag, den 8. Dezember 2025 wurde auf der Bahnstrecke zwischen Deidesheim und Mußbach ein Hindernis im Gleis festgestellt. Bei dem Gegenstand handelte es sich um einen Einkaufswagen.

Eine Triebfahrzeugführerin erkannte das Hindernis frühzeitig, weshalb eine Kollision mit dem Zug verhindert werden konnte. Sie entfernte den Einkaufswagen aus dem Gleisbereich und informierte die Bundespolizei über den Sachverhalt.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist derzeit davon auszugehen, dass der Einkaufswagen von der oberhalb verlaufenden Brücke in das Gleis geworfen wurde.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden. Hinweise können per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de oder telefonisch unter 0631/34073-0 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

