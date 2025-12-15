PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl nach Einreise auf B9 festgestellt

Scheibenhardt (ots)

Am Nachmittag des 14. Dezember 2025 wurden zwei Männer in einem PKW mit französischer Zulassung durch die Bundespolizei am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten. Die Überprüfung der Männer ergab, dass es sich um zwei russische Staatsangehörige handelte. Es wurde festgestellt, dass gegen den 40-jährigen Fahrer eine Ausschreibung für ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bestand. Der Mann verfügte über keine seine Einreise legitimierenden Ausweisdokumente. Gegen den 47-jährigen Beifahrer bestand ein Vollstreckungshaftbefehl des Landgerichts Göttingen wegen Raubes. Aus der Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten wurde der Mann zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe von 705 Tage in die JVA nach Frankenthal gebracht. Der 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme nach Frankreich zurückgewiesen und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

