Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener fährt in Unfallstelle

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 22:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Audi-Fahrer auf der Dalbergstraße in eine Unfallstelle und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Kurz zuvor touchierte ein BMW im Kreuzungsbereich Luisenring/Jungbuschstraße beim Fahrstreifenwechsel einen Ford, wonach die beiden Autofahrer die Unfallstelle mittels Warndreiecks absicherten. Der herannahende 57-jährige Audi-Fahrer erkannte die verunfallten Autos zu spät und kollidierte mit dem BMW. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Die alarmierte Polizeistreife stellte jedoch schnell Alkoholgeruch bei dem 57-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Der Mann war mit mehr als 1,7 Promille unterwegs. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde bschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

