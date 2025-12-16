Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Lastwagen schiebt Auto vor sich her

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto ereignete sich am Montagvormittag auf der A 5 bei St. Leon-Rot.

Ein 50-jähriger Mann war gegen 10.45 Uhr mit seinem Lastwagen auf der mittleren Fahrspur A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Als er in Höhe des Parkplatzes Lußhardt auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, übersah er einen auf der rechten Fahrspur neben ihm fahrenden 39-jährigen VW-Fahrer und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Der Lastwagen erfasste den VW dabei am linken Hinterrad, wodurch sich dieser um 90 Grad nach links drehte und sich schließlich quer vor dem Lastwagen befand. Dies bemerkte der 50-Jährige jedoch erst, nachdem er den VW bereits eine Strecke von über 100 Metern vor sich hergeschoben hatte.

Der 39-Jährige wurde vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Er war jedoch unverletzt geblieben.

An den zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell