POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro aus Kleintransporter gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 14 Uhr, öffnete eine bislang unbekannte Täterschaft auf bisher ungeklärte Art und Weise einen in der Wormser Straße, gegenüber einer Einfahrt zu einem Schulparkplatz, abgestellten Kleintransporter der Marke Peugeot und entwendete hieraus diverses Werkzeug. Hierunter befanden sich u.a. ein Generator, zwei Kabeltrommeln, ein Akkubohrer -und schrauber sowie weitere kleine Werkzeuge. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 3.700 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

