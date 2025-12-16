Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagmittag kollidierte ein Auto mit einer Straßenbahn beim Bahnübergang in der Gustav-Seitz-Straße.

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein 88-jähriger Autofahrer mit seinem Opel die Gustav-Seitz-Straße in Richtung Johannes-Hoffart-Straße. Beim Überfahren des unbeschrankten Bahnübergangs missachtete der Opel-Fahrer das Andreaskreuz sowie die rot anzeigende Ampel. Beim Überqueren kam es infolgedessen zum Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 6A, welche in Richtung der Haltestelle "SAP Arena" unterwegs war.

Neben einem Sachschaden in Höhe von etwa 16.500 Euro wurde durch die Kollision auch eine Insassin der Straßenbahn leicht verletzt. Diese verließ die Örtlichkeit jedoch ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet die verletzte Straßenbahninsassin sich unter der Telefonnummer 0621 174-2222 zu melden.

