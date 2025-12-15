POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall bei Tank- und Rastanlage, Kraichgau-Süd, PM 1
Sinsheim, BAB6 (ots)
Aktuell komm es auf der BAB 6 auf Höhe der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn zum Einsatz von Rettungsgeräten und Polizei aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls. Details zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.
