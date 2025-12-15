PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall bei Tank- und Rastanlage, Kraichgau-Süd, PM 1

Sinsheim, BAB6 (ots)

Aktuell komm es auf der BAB 6 auf Höhe der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn zum Einsatz von Rettungsgeräten und Polizei aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls. Details zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 16:18

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Werkstatthalle

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmittag ereignete sich ein Brand in einer Werkstatthalle einer Tankstelle in der Karlsruher Straße im Sinsheimer Stadtteil Dühren. Gegen 12:30 Uhr wurde der Brand über Notruf gemeldet, welcher durch die Feuerwehren Sinsheim, Eschelbach und Dühren gegen 13:00 Uhr gelöscht wurde. Für die Löscharbeiten musste die angrenzende ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:34

    POL-MA: Mannheim: Autofahrerin missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Straßenbahn

    Mannheim (ots) - Am Samstagnachmittag befuhr eine 62-jährige Fiat-Fahrerin die Graudenzer Linie in Fahrtrichtung Sonderburger Straße. Im Kreuzungsbereich Graudenzer Linie/Kattowitzer Zeile missachtete die 62-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden Straßenbahn, die auf der Kattowitzer Zeile in Fahrtrichtung Schönau Endhaltestelle unterwegs war. In der Folge ...

    mehr
