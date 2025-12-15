Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 62-jährige Fiat-Fahrerin die Graudenzer Linie in Fahrtrichtung Sonderburger Straße. Im Kreuzungsbereich Graudenzer Linie/Kattowitzer Zeile missachtete die 62-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden Straßenbahn, die auf der Kattowitzer Zeile in Fahrtrichtung Schönau Endhaltestelle unterwegs war. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge, wodurch Sachschaden von knapp über 20.000 Euro entstanden ist. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen geführt.

