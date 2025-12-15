Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Ilgen/Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Wochenende verschafften sich Einbrecher Zutritt zu zwei Wohnhäusern im Bereich St. Ilgen und Dielheim und verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 20:00 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Terrassentür eines Hauses in St. Ilgen in der Karl-Theodor-Straße und durchwühlten die Wohnräume. Was der oder die Unbekannten entwendeten, ist noch nicht abschließend geklärt.

Auch in der Breitenbachstraße in Dielheim hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt. Hier entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht abschließend schätzen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob beide Taten im Zusammenhang zueinanderstehen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell