Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bronzefiguren von Friedhof gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete zu einem noch unbekannten Zeitpunkt von einem Friedhof in der Friedhofstraße Grabschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täterschaft demontierte gewaltsam mehrere Bronzefiguren und -schalen von den dortigen Grabstätten und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

