Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Von der Fahrspur abgekommen und in die Leitplanken geprallt

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Ein 52-jähriger Mann kam am frühen Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der A 6 bei Schwetzingen von der Fahrspur ab und prallte in die Leitplanken.

Der Mann war gegen 0.15 Uhr in seinem Mercedes auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen verlor er, nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen die Mittelleitplanken. Das Fahrzeug kam schließlich zwischen dem linken und rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Der 52-Jährige und die weiteren Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem verlor das Fahrzeug Betriebsstoffe, sodass die Fahrbahn im Anschluss an die Unfallaufnahme von einer Fachfirma gereinigt werden musste.

Während der Unfallaufnahme, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten waren der rechte und linke Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell