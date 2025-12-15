Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: mehrere Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, den 05. Dezember wurden im Bereich der Ilvesheimer Straße vier Fahrräder der Marken Cube, Peugeot, Prophete und Dynamics in Ladenburg sichergestellt.

Es handelt sich um folgende Räder:

Cube AIM HPA, schwarz, 24-Gang, 29" Dynamics Gravity, schwarz, 27-Gang, 28" Peugeot Country, rot, 27-Gang, 28" Prophete Geniesser Pro, gold, 7-Gang, 28" (E-Bike)

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte von keinem der vier Fahrräder der Eigentümer ermittelt werden. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der vier Rädern.

Wer sein Fahrrad erkennt oder Angaben zur Herkunft machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell