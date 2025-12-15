Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Kupferkabeln - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte von einer Baustelle im Stadtteil Rheinau mehrere Meter Kupferkabel.

Der oder die Unbekannten schnitten im genannten Zeitraum mehrere Meter Kupferkabel von einer Kabelrolle, die auf der Baustelle im Bereich des Umspannwerks im Hallenweg gelagert war. Bei dem Kabel handelt es sich um Kabel, die für die Stromtrasse zwischen Philippsburg und Emden vorgesehen waren. Auf der Kabelrolle waren insgesamt 750 Meter des Kabels aufgerollt. Dieses Kabel muss in voller Länge für die Stromtrasse verbaut werden. Der nun verbleibende Rest kann hierfür nicht mehr verwendet werden. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell