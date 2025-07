Frücht (ots) - Zwischen dem 04.07.2025 und dem 13.07.2025 ereignete sich in einem Waldstück in Frücht, in Höhe des Neubaugebietes, ein Diebstahl von insgesamt 8 m3 Brennholz. Aufgrund der Menge und des Gewichts des Brennholzes ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Täter entsprechende technische Hilfsmittel oder ein geeignetes Transportfahrzeug verwendet haben dürften. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden ...

