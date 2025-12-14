Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot

RNK

BAB 6 - Verkehrsunfall Höhe Kreuz Walldorf, FR Mannheim, Rettungskräfte im Einsatz PM Nr. 1

St. Leon-Rot / RNK (ots)

Aktuell befinden Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim, Höhe Kreuz Walldorf, im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Pkw beteiligt, von denen einer auf die Betonleitwand geschoben wurde. Eine Person wurde vermutlich leicht verletzt. Derzeit sind der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es wird nachberichtet.

